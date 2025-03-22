Москва, 22 марта, 2025, 09:44 — ИА Регнум. Следователи детально восстановили хронологию действий соучастников в процессе подготовки к совершенному 22 марта 2024 года теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом 22 марта сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

По словам официального представителя СК, к уголовной ответственности в зависимости от роли в совершении преступлений привлекли лиц, помогавших исполнителям теракта в найме жилья, обеспечивавших их транспортом и оружием, а также финансировавших деятельность террористов.

«Следствием детально восстановлена хронология действий соучастников в процессе подготовки к преступлению, в момент нападения на посетителей концертного зала, при попытке скрыться вплоть до задержания сотрудниками правоохранительных органов», — процитировал ее слова Telegram-канал ведомства.

Петренко добавила, что собранная совокупность доказательств дает возможность сделать вывод о причастности фигурантов уголовного дела к инкриминируемым преступлениям.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 22 марта Петренко рассказала, что за организацией теракта в концертном зале «Крокус» стоят спецслужбы недружественного государства. По ее словам, для совершения преступления организаторы привлекли членов международной террористической организации.

Вооруженные террористы 22 марта 2024 года ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл», в котором открыли огонь из автоматического оружия по посетителям и сотрудникам зала и устроили пожар. В результате преступления погибли 144 человека, ещё 551 человек пострадал. Следственный комитет возбудил по этому факту несколько уголовных дел, в том числе по статье 205 УК РФ («Теракт»). Четверо непосредственных исполнителей были задержаны правоохранителями 23 марта.

Директор ФСБ Александр Бортников позднеезаявил, что к теракту в «Крокусе» причастна Служба безопасности Украины. Он также выступил за то, чтобы признать это ведомство террористической организацией.

В январе 2025 года СК сообщил, что по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» в качестве обвиняемых были привлечены 27 человек. Председатель СК России Александр Бастрыкин 3 марта объявил о завершении расследования, добавив, что следователи завершили работу менее чем за год. Материалы переданы обвиняемым и их адвокатам для ознакомления.