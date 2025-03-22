Москва, 22 марта, 2025, 09:42 — ИА Регнум. Лица, которые помогали исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле» оружием, транспортом и наймом жилья, привлечены к уголовной ответственности. Об этом 22 марта сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

«В зависимости от роли в совершении преступлений, привлечены к уголовной ответственности лица, которые помогали исполнителям в найме жилья, обеспечивали их транспортом, оружием, а также финансировали террористическую деятельность», — заявила Петренко.

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