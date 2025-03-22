Москва, 22 марта, 2025, 09:33 — ИА Регнум. Внастоящий момент 19 фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» находятся под стражей. Об этом 22 марта сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«На данный момент завершены следственные действия с 19 обвиняемыми в совершении преступлений террористического характера, которые находятся под стражей и продолжают ознакомление с материалами дела. Еще ряд фигурантов объявлен в розыск», — сообщила Петренко.

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