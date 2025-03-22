Москва, 22 марта, 2025, 09:29 — ИА Регнум. Шестеро организовавших теракт в «Крокус Сити Холле» граждан из Средней Азии заочно арестованы и объявлены в розыск. Об этом 22 марта сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Михаил Терещенко/ТАСС

«Непосредственной организацией теракта занимались шестеро граждан Средней Азии, часть из которых проходит под псевдонимами. Они находятся за рубежом, в связи с чем заочно арестованы и объявлены в розыск», — сообщила Петренко.

Как сообщало ИА Регнум, год назад, 22 марта, в «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске ворвалась группа вооруженных террористов. Они открыли огонь по посетителям и сотрудникам концертного зала, устроили пожар. В результате теракта 144 человека погибли, еще 551 — пострадал.

Четверых непосредственных исполнителей теракта — Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова (все четверо внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) — задржали 23 марта.

По данным материалов уголовного дела, трое фигуранта уголовного дела о теракте в "Крокусе" - Умеджон Солиев, Зубайдулло Исмоилов и Шахромджон Гадоев (все трое внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) - планировали устроить еще один теракт на набережной Каспийска.