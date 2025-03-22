Москва, 22 марта, 2025, 09:27 — ИА Регнум. За организацией совершенного 22 марта 2024 года теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» стоят спецслужбы недружественного государства. Об этом 22 марта сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Екатерина Христова/ТАСС

Петренко отметила, что Главное следственное управление ведомства вместе с ФСБ и МВД России провело комплексную работу по расследованию уголовного дела об этом теракте.

«На основании собранных доказательств следствие пришло к выводу, что террористический акт спланирован и организован спецслужбами недружественного государства в целях дестабилизации обстановки в России», — процитировал ее слова Telegram-канал ведомства.

Официальный представитель СК добавила, что для исполнения теракта были задействованы члены международной террористической организации.

Как сообщало ИА Регнум, 20 марта адвокат обвиняемого в теракте в «Крокусе» Далерджона Мирзоева (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) Олег Власов рассказал, что исполнители преступления также рассматривали возможность теракта на Красной площади и в московской синагоге. Он добавил, что обвиняемые также намеревались скрыться на Украине.

Вооруженные террористы 22 марта 2024 года ворвались в «Крокус», где открыли огонь по посетителям и сотрудникам концертного зала и устроили пожар. В результате преступления погибли 144 человека, ещё 551 пострадал. Следственный комитет возбудил по этому факту несколько уголовных дел, в том числе по статье 205 УК РФ («Теракт»). Четверо непосредственных исполнителей, включая Мирзоева, были задержаны правоохранителями 23 марта.

Директор ФСБ Александр Бортников позднеезаявил, что к теракту в «Крокусе» причастна Служба безопасности Украины, и выступил за то, чтобы признать это ведомство террористической организацией.

В январе 2025 года СК сообщил, что по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» в качестве обвиняемых привлекли 27 человек. Председатель СК Александр Бастрыкин 3 марта объявил о завершении расследования. Он подчеркнул, что следователи завершили работу менее чем за год. Материалы передали обвиняемым и их адвокатам для ознакомления.