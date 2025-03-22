Горловка, ДНР, 22 марта, 2025, 10:17 — ИА Регнум. Жительница Горловки пострадала в результате обстрела со стороны украинской армии. Об этом 22 марта сообщил глава города Иван Приходько.

Petrov Sergey/Global Look Press

«В результате артобстрела со стороны украинских нацистов по проспекту Ленина ранена мирная жительница Горловки», — сообщил Приходько в своем Telegram-канале.

Он добавил, что украинский дрон нанес 22 марта удар по машине скорой помощи в Горловке. Никто из медиков не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, 21 марта пять мирных жителей Херсонской области пострадали в результате атак ВСУ. В городе Алешки пожилая женщина получила ранение при артиллерийском обстреле украинской армией жилого сектора. Еще два жителя города пострадали в результате ударов беспилотников. Еще двое мужчин были ранены в Новой Каховке. Всем пострадавшим потребовалась госпитализация.