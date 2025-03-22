Белград, 22 марта, 2025, 09:16 — ИА Регнум. Видеозапись оваций, которые устроили футболистам московского ЦСКА на матче баскетбольной Евролиги между белградским «Партизаном» и стамбульским «Анадолу Эфес» сербские болельщики, выложил капитан российской команды Игорь Акинфеев.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

На опубликованных российским футболистом кадрах запечатлено, как болельщики на трибунах скандируют «ЦСКА!», приветствуя московскую команду.

В субботу, 22 марта, ЦСКА проведет товарищеский матч с белградским футбольным клубом «Партизан». Встреча начнется в 20:00 мск.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля болельщики сербского баскетбольного клуба «Црвена Звезда» провели акцию в поддержку России перед матчем Евролиги с «Жальгирисом» из Вильнюса. Фанаты выложили на трибунах флаг РФ и исполнили «Катюшу» и песню певицы МакSим «Знаешь ли ты».

В середине июня 2024 года сербские болельщики скандировали имя президента России Владимира Путина в немецком городе Гельзенкирхен, в котором прошел матч сборных Сербии и Англии по футболу в рамках Евро-2024. Англичане переиграли сербов с минимальным счетом 1:0.