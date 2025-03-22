Москва, 22 марта, 2025, 09:04 — ИА Регнум. Французский актер Жерар Депардье, имеющий российское гражданство, остается членом Союза кинематографистов РФ, откуда может быть исключен за неуплату взносов лишь после официального предупреждения. Об этом 22 марта рассказали в Союзе.

Thierry Roge/Global Look Press Жерар Депардье

По словам представителя организации, помимо Депардье взносы не платит еще целый ряд кинематографистов.

«Если человек больше двух лет не платит членские взносы, ему присылают официальное уведомление о задолженности. В случае, если она не будет погашена, правление может поставить вопрос об исключении из Союза кинематографистов», — привел его слова ТАСС.

В Союзе уточнили, что уведомление французскому актеру пока не направляли.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля стало известно, что Депардье имеет задолженности по взносам в размере 9,5 тыс. рублей, в связи чем может быть исключен из Союза кинематографистов РФ. Представитель артиста Арно Фрилле назвал эту ситуацию позорной, добавив, что не информировал о ней актера.

Депардье в 2013 году получил гражданство России. Перед этим он отказался от французского гражданства и переехал в Бельгию. Причиной этого поступка многие сочли непомерно высокий налог на богатых во Франции, составлявший 75% от дохода.