Жерара Депардье пока не планируют исключать из Союза кинематографистов РФ
Москва, 22 марта, 2025, 09:04 — ИА Регнум. Французский актер Жерар Депардье, имеющий российское гражданство, остается членом Союза кинематографистов РФ, откуда может быть исключен за неуплату взносов лишь после официального предупреждения. Об этом 22 марта рассказали в Союзе.
По словам представителя организации, помимо Депардье взносы не платит еще целый ряд кинематографистов.
«Если человек больше двух лет не платит членские взносы, ему присылают официальное уведомление о задолженности. В случае, если она не будет погашена, правление может поставить вопрос об исключении из Союза кинематографистов», — привел его слова ТАСС.
В Союзе уточнили, что уведомление французскому актеру пока не направляли.
Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля стало известно, что Депардье имеет задолженности по взносам в размере 9,5 тыс. рублей, в связи чем может быть исключен из Союза кинематографистов РФ. Представитель артиста Арно Фрилле назвал эту ситуацию позорной, добавив, что не информировал о ней актера.
Депардье в 2013 году получил гражданство России. Перед этим он отказался от французского гражданства и переехал в Бельгию. Причиной этого поступка многие сочли непомерно высокий налог на богатых во Франции, составлявший 75% от дохода.