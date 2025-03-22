Санкт-Петербург, 22 марта, 2025, 08:53 — ИА Регнум. Администрация санкт-петербургского фитнес-клуба Fitness Plaza прокомментировала запрет на ношение женщинами бикини в клубном бассейне.

Petrov Sergey /Global Look Press

Представитель администрации в беседе с РБК уточнил, что посетительницам запрещается носить оголяющие части тела купальники, так как бассейн в первую очередь предназначен для спортивного плавания и не является частью SPA-комплекса.

Согласно внутренним правилам клуба, посетительницы имею право использовать «раздельные, открытые и закрытые» купальники по СанПиН и нормам «о морально-нравственном развитии несовершеннолетних», так как в клубном бассейне плавают и дети.

«Разрешенные и допустимые правилами клуба купальные костюмы исключают возможность случайного оголения различных частей тела посетителей», — пояснили в администрации.

Как сообщало ИА Регнум, 21 марта на прямую линию вице-губернатору Петербурга Игорю Потапенко поступил вопрос от жителя города. Он попросил оценить решение «некоторых фитнес-клубов» ввести «нормы шариата» и запретить женщинам плавать в бикини, разрешив буркини — купальный костюм для мусульманок.

Вице-губернатор Петербурга расценил действия фитнес-клуба как «навязывание иных норм закона» и «грубейшее нарушение, если не преступление». Он отметил, что администрации Fitness Plaza может грозить лишение лицензии и уголовное дело, а также пообещал обратиться в прокуратуру.