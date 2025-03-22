Санкт-Петербург, 22 марта, 2025, 08:56 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге ликвидирован пожар, вспыхнувший вечером 21 марта в ангаре на Предпортовой улице. Об этом 22 марта сообщили в пресс-службе городского управления МЧС.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«22 марта в 07:03 мск пожар ликвидирован», — сообщили в ведомстве.

Данных о пострадавших не приводится.

Пожар площадью 450 кв. м в вспыхнул 21 марта в 20:44 мск в Московском районе Санкт-Петербурга. Загорелся металлический ангар 15 на 30 м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

Через два часа возгорание локализовали, еще через час — в 23:46 мск — было ликвидировано открытое горение. В ликвидации пожара участвовали 24 специалиста МЧС.

Как сообщало ИА Регнум, 21 марта в поселке Приволжский в Марий Эл вспыхнул пожар площадью 2 тыс. кв. м на складе. В здании было сильное задымление и открытый огонь. Вечером пожар ликвидировали. В тушении участвовали более 50 специалистов МЧС.