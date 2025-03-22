Москва, 22 марта, 2025, 08:34 — ИА Регнум. Для получения некоторых возможных льготных доплат пенсионерам необходимо подавать заявление, хотя большая часть из них предоставляется в уведомительном порядке. Об этом 22 марта рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В беседе с агентством «Прайм» эксперт объяснила, что имеются федеральные и региональные льготы, первые из которых едины для всех получателей пенсий, а вторые зависят от возможностей бюджетов регионов.

Она уточнила, что льготы по оплате ЖКУ и капремонта, налоговые вычеты, бесплатный проезд по железной дороге к месту лечения, а также доплаты за иждивенцев и сельский стаж являются доплатами федерального уровня. Чтобы их получить, нужно подать заявление в Социальный фонд или МФЦ, а также можно его оформить через портал «Госуслуги».

При этом в разряд региональных льгот входят снижение налога на транспорт, субсидии на оплату ряда коммунальных услуг, а также льготы на пользование общественным транспортом, добавила Финогенова.

Как сообщало ИА Регнум, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб 21 марта заявила, что у работающих в нормальных условиях труда россиян есть возможность досрочного выхода на пенсию. Она уточнила, что для этого необходимо наличие длительного трудового стажа — 42 года у мужчин и 37 лет у женщин.

Депутат Государственной думы Сергей Гаврилов 18 марта рассказал, что россияне могут повысить свою пенсию с помощью контроля учета трудового стажа. По его словам, это возможно с помощью выбора выгодного пенсионного фонда, использования срочных пенсионных выплат, а также перевода материнского капитала в накопительную пенсию (только для женщин).