Вашингтон, 22 марта, 2025, 08:31 — ИА Регнум. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что президент России Владимир Путин передал своему американскому коллеге Дональду Трампу красивый портрет главы Белого дома, написанный ведущим российским художником.

Al Drago — Pool via CNP/Global Look Press Дональд Трамп

«Президент Путин заказал ведущему российскому художнику прекрасный портрет президента Трампа и передал его мне, попросив отвезти его домой президенту Трампу, что я и сделал», — рассказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По утверждению Уиткоффа, Путин в ходе встречи с ним рассказал, что ходил в церковь молиться за американского лидера после совершенного на того покушения.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 21 марта Уиткофф рассказал, что встреча Путина и Трампа может пройти в ближайшие несколько месяцев. По словам спецпредставителя главы Белого дома, у него осталось чрезвычайно положительное впечатление о президенте РФ, проявившим любезность приемом Уиткоффа в Москве.

Вечером 18 марта президенты РФ и США обсудили вопросы мирного урегулирования конфликта на Украине, а также другие внешнеполитические темы и вопросы двухстороннего взаимодействия. В ходе беседы глава государства поддержал предложение о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, сразу отдав соответствующее распоряжение российским военным.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 19 марта также публично заявил о согласии с Трампом по этой инициативе, отметив полную готовность Украины отказаться от атак на объекты энергетики. Однако уже ночью ВСУ ударили тремя дронами по нефтебазе у станицы Кавказской на Кубани, где вспыхнул сильный пожар.

Позднее, 21 марта, ВСУ подорвали газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области, в результате его объект получил значительные повреждения. Было возбуждено уголовное дело о теракте. В Минобороны подчеркнули, что подрыв был преднамеренным.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 марта отметил, что заявления Киева после подрыва станции вновь показали, насколько стоит ему доверять. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также указала на нарушение договоренности главой киевского режима, который этим ударом показал полное отсутствие политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами.