Симферополь, 22 марта, 2025, 08:12 — ИА Регнум. Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о якобы отсутствии в Крыму в течение 11 лет после воссоединения с Россией туризма являются полной ерундой. Об этом 22 марта заявил депутат крымского парламента, член комитета по курортам и туризму Виктор Жиленко.

Илья Питалев/РИА Новости

«То, что рассказывает Зеленский, — это полная ерунда», — процитировало его слова «РИА Новости».

Жиленко уточнил, что сейчас на полуострове идет строительство гостиниц, расширение пляжей и реконструкция набережных в курортных городах и поселках, а также началось активное бронирование отдыха.

Депутат парламента Крыма отметил, что за последние 11 лет туристическая инфраструктура в регионе претерпела кардинальные изменения, в результате чего полуостров «превращается в жемчужину России и возвращает себе статус всероссийской здравницы».

Как сообщало ИА Регнум, 20 марта глава киевского режима публично солгал о якобы полном отсутствии туризма в последние 11 лет в Крыму. По утверждению Зеленского, до воссоединения Крыма с Россией туда приезжало 3 млн туристов, включая 2,8 млн украинцев, а теперь их туда «не завезешь».

Согласно открытым данным на сайте министерства курортов и туризма Крыма, только в 2024 году регион посетили более 6 млн человек. В 2023 году на полуострове побывали более 5 млн туристов. Эта статистика полностью опровергает утверждения главы киевского режима.

Минэкомразвития РФ позднее в этот же день ответило на лживые заявления Зеленского о якобы отсутствии туризма в Крыму. В ведомстве подчеркнули, что полуостров остается одним из наиболее популярных туристических направлений в России.