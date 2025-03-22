Вашингтон, 22 марта, 2025, 08:03 — ИА Регнум. Статус Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей является ключевым вопросом в украинском конфликте. Об этом сообщил спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном на его YouTube-канале21 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Новые регионы на карте России по итогам референдума.

«Прежде всего, я думаю, что самой большой проблемой в этом конфликте являются так называемые четыре региона: Донбасс, Крым, Луганск и еще два. Это русскоязычные регионы. Да, там прошли референдумы, на которых подавляющее большинство людей выразили желание находиться под управлением России. Да, я считаю, что это ключевой вопрос конфликта», — отметил Уиткофф.

Спецпосланник президента США подчеркнул, что статус воссоединившихся с Россией исторических регионов должен быть урегулирован в первую очередь в рамках разрешения конфликта на Украине.

По его словам, по данному направлению США проводят «очень позитивные» переговоры с участниками конфликта. Уиткофф также указал на нежелание многих лидеров Запада обращать внимание на этот аспект проблемы.

«Это как слон в комнате. Слон в комнате — это конституционные вопросы внутри Украины, касающиеся того, что они могут уступить в плане территорий», — подчеркнул он.

При этом спецпосланник американского лидера задался риторическим вопросом, сможет ли глава киевского режима Владимир Зеленский выжить политически, если признает территориальные потери в пользу России.

Как передавало ИА Регнум, в начале марта глава киевского режима Владимир Зеленский отверг возможность признания Украиной уступки территории ради заключения мирного соглашения. Украинский политик считает, что завершение конфликта не на условиях Киева будет временным и «люди захотят восстановить справедливость».

Позднее госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Украине будет очень сложно вернуться к границам 2014 года. Она должна будет уступить территории при любом мирном соглашении, добавил он.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 17 февраля заявил, что на переговорах об урегулировании конфликта на Украине не может быть и речи о каких-либо территориальных уступках со стороны России.

Крым и Севастополь вернулись в состав России по итогам референдума, проведённого в 2014 году. Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области вновь стали регионами РФ по итогам референдумов 2022 года.