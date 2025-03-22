Горловка, ДНР, 22 марта, 2025, 07:58 — ИА Регнум. Четыре сотрудника МЧС России пострадали в результате атаки беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Горловке Донецкой Народной Республики. Об этом 22 марта сообщила пресс-служба МЧС России.

МЧС ДНР

«Сегодня ночью во время следования к месту вызова пожарную автоцистерну атаковал вражеский беспилотник, в результате чего пострадали четыре сотрудника МЧС России. На данный момент им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что спасатели получили ранения при сбросе с беспилотников взрывоопасного предмета. Кроме того, получила повреждения автоцистерна.

Ранее ИА Регнум сообщало, что за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) ВС России сбили 47 украинских БПЛА. При этом в Ростове-на-Дону в результате атаки украинского беспилотника по многоквартирному дому пострадали два человека. В Белгородской области вечером украинский беспилотник нанес удар по автомобилю, в котором передвигались бойцы подразделения «Орлан». Один человек погиб, четверо получили ранения.