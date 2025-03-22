Ватикан, 22 марта, 2025, 08:03 — ИА Регнум. Папе Римскому Франциску, который сейчас лечится от воспаления легких и медленно восстанавливается, нужно будет заново учиться говорить после длительного применения искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом вечером 21 марта рассказал кардинал католической церкви Виктор Мануэль Фернандес.

«У папы всё хорошо, но кислород в больших количествах высушивает всё. Ему нужно заново научиться говорить, но в целом его физическое состояние такое же, как и раньше», — процитировало его слова агентство Reuters.

При этом Фернандес опроверг слухи о том, что Франциск может покинуть пост понтифика, уточнив, что папа Римский собирается посвятить свою жизнь другим «за то короткое время, что ему осталось».

Отмечается, что кардинал не смог сказать, выпишут ли понтифика из больницы к католической Пасхе, дата которой в 2025 году выпадает на 20 апреля.

Как передавало ИА Регнум, 19 марта служба печати Святого престола сообщила, что состояние Франциска значительно улучшилось и ему уже не нужна ИВЛ. При этом врачи оценивали на тот момент состояние 88-летнего понтифика как критическое.

Ранее, 7 марта, Франциск впервые за три недели обратился к верующим в аудиозаписи госпитализации и поблагодарил их за молитвы. Эту запись включили во время молебна за здоровье папы Римского на площади Святого Петра в Ватикане.

Франциск был госпитализирован 14 февраля после завершения аудиенций для обследования и лечения бронхита, от которого он страдал в течение трех недель. Позднее, 18 февраля, у него диагностировали двустороннюю пневмонию, результаты компьютерной томографии показали начальную стадию заболевания, что потребовало дальнейшего лечения. Годом ранее понтифик уже лежал в больнице из-за воспаления дыхательных путей. Он страдает бронхитами ежегодно — после усечения одного из легких в молодости в результате сложной пневмонии.