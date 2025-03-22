Власти Украины согласились на проведение выборов в стране, сообщил 21 марта спецпосланник президента США Стив Уиткофф, задействованный в переговорах Москвы и Вашингтона по урегулированию украинского конфликта. В ходе беседы на YouTube-канале американский журналист Такер Карлсон обратил внимание на то, что российские власти неоднократно указывали на нелегитимность нынешнего главы киевского режима Владимира Зеленского. На что Уиткофф ответил — выборы на Украине пройдут. К тому же, по его словам, Киев смирился с тем, что страна не станет членом Североатлантического альянса (НАТО). Обсуждением в том числе такого известия ознаменован новый, 1122-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Выборы Украина

Срок президентских полномочий Зеленского истёк 20 мая 2024 года, а выборы главы государства глава киевского режима отменил из-за введения в стране военного положения. И это несмотря на то, что в украинском законодательстве предусмотрена отмена выборов в парламент в условиях военного времени, но нет аналогичной нормы в отношении президентских выборов.

Таким образом легитимным органом власти в Киеве осталась Верховная рада, но при нелегитимности первого лица государства остальные органы власти утратили свою правомочность, подчеркивал президент России Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции 19 декабря 2024 года.

Также глава государства напоминал, что Зеленский запретил вести переговоры с Россией, подписав соответствующий указ, когда был легитимным, а теперь он не имеет юридических прав его отменить.

«Похоже, что мы имеем дело с узурпацией власти», — говорил российский лидер в начале июня 2024 года на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Дональд Трамп, став президентом США, в феврале 2025 года также поддержал необходимость проведения президентских выборов на Украине, отметив, что Владимир Зеленский имеет низкий (около 4%) уровень поддержки населения.

Вопросы восстановления двусторонних отношений и ситуацию на Украине российский и американский лидеры обсудили по телефону 18 марта 2025 года. В частности, для приближения мирного урегулирования ситуации Дональд Трамп выступил с инициативой о прекращении сторонами конфликта ударов по энергетическим объектам. Путин её поддержал и дал Вооруженным силам РФ соответствующий приказ. Зеленский с хозяином Белого дома согласился, указав, что Украина якобы всегда поддерживала отказы от атак на энергообъекты.

После отданного российским лидером приказа российские силы обезвредили семь собственных дронов, которыми планировалось атаковать энергетический объект в Николаевской области — шесть БПЛА были сбиты ЗРПК «Панцирь», ещё один — дежурным истребителем ВКС РФ. Вооружённые силы Украины (ВСУ) напротив, той же ночью нанесли удар тремя дронами по нефтебазе возле станицы Кавказской в Краснодарском крае. Это спровоцировало сильный пожар на объекте.

На то, что киевский режим не прекратил атаки на российские энергообъекты, когда информация о приостановке ударов была широко известна, обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ночью 21 марта около 00 часов 20 минут ВСУ преднамеренно подорвали газоизмерительную станцию «Суджа», расположенную в нескольких сотнях метров от государственной границы со стороны Курской области.

«Подрыв этого объекта является намеренной провокацией киевского режима, которую следует рассматривать в общем ряду недавних ударов по энергетической инфраструктуре Российской Федерации в целях дискредитации мирных инициатив президента США», — подчеркнули в Минобороны.

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