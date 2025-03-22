Берлин, 22 марта, 2025, 07:38 — ИА Регнум. Вопрос о сокращении социальных пособий вплоть до полной их отмены для украинских беженцев готовятся обсуждать немецкие партии ХДС (партия Христианско-демократический союз) / ХСС (партия Христианско-социальный союз) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) на переговорах по формированию коалиционного правительства Германии. Об этом 21 марта пишет издание Focus.

FILIP SINGER/EPA/ТАСС

«Многие политики надеются, что если в будущем украинцы перестанут получать пособие, это позволит сэкономить средства в социальном бюджете, больше беженцев будут искать работу, а некоторые даже могут вернуться на родину», — поясняется в материале.

Отмечается, что будущее правительство ФРГ во главе с наиболее вероятным канцлером Фридрихом Мерцем начнёт настаивать на отмене в 2026 году действия директивы ЕС, благодаря которой украинцам не нужно проходить процедуру предоставления убежища. Директива давала право украинским беженцам получать пособие немедленно, в отличие от вынужденных переселенцев из любой другой страны.

Если директиву ЕС отменят, то вновь прибывшим в Германию украинцам придётся проходить процедуру предоставления убежища и они потеряют право на получение особого пособия. Политики надеются, что так украинцы получат мотивацию на поиск работы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявила глава МВД Германии Нэнси Фезер, Евросоюз должен обсудить сценарий наплыва украинских беженцев после остановки американской помощи. По мнению Фезер, необходимо обязательное распределение украинских беженцев по всему Евросоюзу.

Издание Politico также приводит статистику Евростата, согласно которой свыше 4,3 млн украинцев стали участниками программы временной защиты в европейских странах на декабрь прошлого года. Действие программы истекает в марте 2026 года.