Москва, 22 марта, 2025, 07:23 — ИА Регнум. За ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) ВС России сбили 47 украинских БПЛА. Об этом утром 22 марта проинформировали в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 47 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Там уточнили, 12 беспилотников были уничтожены над Воронежской областью, 11 — над Белгородской, шесть — над Ростовской, четыре — над Волгоградской и три — над Астраханской областями. Помимо этого, по одному БПЛА было уничтожено над Брянской, Курской, Самарской областями и акваториями Чёрного и Азовского морей.

Как передавало ИА Регнум, киевский режим продолжает совершать атаки на гражданские объекты и энергетическую инфраструктуру России.

Вечером 21 марта в Ростове-на-Дону в результате атаки украинского беспилотника по многоквартирному дому пострадали два человека. Помимо этого, силы противовоздушной обороны российской армии отразили атаку вражеских беспилотников в Миллеровском и Шолоховском районах региона. Помимо этого, в Сальске обломки украинского БПЛА упали на дорогу и выбили стекла в близлежащих домах.

Днем ранее, 20 марта, Саратов и Энгельс подверглись невиданной массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате атаки ВСУ минимум 10 человек пострадали.

При этом 18 марта в ходе телефонного разговора президент США Дональд Трамп обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину с инициативой прекратить взаимные удары Киева и Москвы по энергетическим объектам. Российский лидер поддержал это предложение и отдал ВС РФ соответствующий приказ. Затем российские силы, выполняя приказ Путина, обезвредили семь собственных беспилотников, которыми планировалось атаковать энергообъект в Николаевской области.

В свою очередь глава киевского режима Владимир Зеленский также публично пришел к согласию с главой Белого дома по данной инициативе, отметив полную готовность Украины отказаться от атак на объекты энергетики. Той же ночью ВСУ ударили тремя дронами по нефтебазе возле станицы Кавказской, из-за чего начался сильный пожар.

Более того, 21 марта ВСУ подорвали газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области. В результате атаки объект получил значительные повреждения. Возбуждено уголовное дело о теракте. В Минобороны подчеркнули, что подрыв был преднамеренным.

В Кремле отметили, что заявления Киева после подрыва станции вновь показали, насколько стоит доверять киевскому режиму. Вместе с этим официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отметила нарушение договоренности Зеленским. По ее мнению, так он показал полное отсутствие политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами.