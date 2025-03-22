Москва, 22 марта, 2025, 07:19 — ИА Регнум. Мошенники разработали новую схему, предлагая пожилым людям якобы чудодейственные лекарства по высоким ценам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

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Согласно распространенной схеме, пожилым людям звонит неизвестный человек, представляясь медработником. Во время разговора злоумышленник вводит пенсионеров в заблуждение об их состоянии здоровья и убеждает их приобрести якобы чудодейственные лекарства за сотни тысяч рублей.

Иногда мошенники, представляясь помощником профессора или главврача поликлиники, сообщают о якобы плохих анализах жертвы. Позже поступает звонок от якобы самих профессоров или главврачей, которые убеждают пройти курс лечения дорогостоящим «препаратом».

В правоохранительном ведомстве отметили, что настоящие врачи и медработники не назначают по телефону лекарства и не выписывают на них рецепты. Также они не могут предлагать получение медикаментов курьерской доставкой.

Как передавало ИА Регнум, в Москве мошенники стали расклеивать объявления с предложением провести вакцинацию питомцев граждан. В госветслужбе сообщили, что не имеют отношения к этим объявлениям, а также подчеркнули, что они в целом не проводят обходов квартир для вакцинации питомцев от бешенства. Уточнялось, что бесплатная вакцинация животных проводится в государственных ветклиниках или временных прививочных пунктах.

Помимо этого, мошенники начали использовать фальшивого бота в Telegram под именем «Почты России», чтобы получить доступ к аккаунтам пользователей на портале «Госуслуги». Звонивший, представляясь сотрудником «Почты России», убеждает жертву перейти в чат-бот для уточнения информации о посылке. Для авторизации в боте необходимо ввести личные данные, которые позже могут быть использованы мошенниками для продолжения обмана.

Президент России Владимир Путин 19 декабря 2024 года в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, призвал граждан прекращать телефонный разговор с незнакомцами сразу же, как только речь заходит о деньгах. Он также выступил за ужесточение ответственности для тех, кто помогает телефонным мошенникам.