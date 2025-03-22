Вашингтон, 22 марта, 2025, 07:13 — ИА Регнум. Государства Европы впали в безумие, выдвигая идеи о расширении ядерного зонтика и наращивании оборонных расходов. Такое заявление сделал 22 марта директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Наблюдать, как европейцы предлагают потратить 800 миллиардов евро на перевооружение, одновременно обсуждая расширение европейского ядерного зонтика через Францию и Германию или даже приобретение европейскими странами собственных ядерных арсеналов — это настоящее погружение в безумие», — пояснил Кузник в беседе с «РИА Новости».

Эксперт отметил, что на этом фоне более безумным выглядит только требование главы киевского режима Владимира Зеленского предоставить Украине собственное ядерное оружие в случае отказа в членстве в Североатлантическом альянсе. По мнению Кузника, современному миру требуется новая глобальная архитектура безопасности, которая будет основана на учёте интересов всех сторон.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил 5 марта президент Франции Эммануэль Макрон в ходе обращения к нации, Россия якобы является угрозой для Европы. Он также добавил, что готов начать дискуссию о защите европейских союзников французским ядерным оружием. Позднее Макрон объявил, что Франция к 2035 году разместит на границе с Германией истребители Rafale, способные нести боеприпасы с ядерными боеголовками.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу отметил, что Россия серьезно воспринимает заявления президента Франции о применении ядерного оружия якобы для защиты Европы. По словам Шойгу, «бряцание оружием» от лидера ядерной державы автоматически представляет угрозу всему миру.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно указывал на то, что, обвиняя Москву в агрессии, западные элиты пытаются оправдать увеличение военных расходов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления Макрона про ядерное оружие проявлением агрессии.