Москва, 22 марта, 2025, 06:55 — ИА Регнум. Российский бомбардировщик Су-34 нанес удар по опорному пункту украинских войск в приграничном районе Курской области. Об этом утром 22 марта проинформировали в Министерстве обороны РФ.

Минобороны РФ. Кадр из видео

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что бомбардировщик нанес удар авиационными бомба с универсальными модулями планирования и коррекции. После подтверждения от разведчиков об успешном поражении опорного пункта ВСУ и личного состава, бомбардировщик вернулся на аэродром вылета.

Как передавало ИА Регнум, 21 марта Минобороны сообщило, что ВС России за сутки нанесла удары по украинским подразделениям в районе 19 населенных пунктов Сумской области. ВС РФ наносили удары оперативно-тактической, армейской авиацией и огнем артиллерии. В результате были поражены личный состав ВСУ и техника противника в районах населенных пунктов Гуево, Алексеевка, Басовка, Беловоды, Варачино, Великая Рыбица, Веселовка, Владимировка, Водолаги, Журавка, Иволжанское, Локня, Мирополье, Могрица, Новая Сечь, Новенькое, Ободы, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.

Всего за сутки на курском направлении враг потерял свыше 240 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей и восемь минометов. Кроме того, три военнослужащих ВСУ сдались в плен российским бойцам.

19 марта президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские военные завершают разгром украинских войск в курском приграничье. По его словам, армия России провела в последнее время ряд стремительных, достаточно дерзких и эффективных операций.