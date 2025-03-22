Париж, 22 марта, 2025, 06:34 — ИА Регнум. Госслужащую во Франции отстранили от работы за видеоролик в соцсети TikTok, где она танцует под песню в стиле рэп со словами угрозы в адрес президента страны Эммануэля Макрона. Об этом 21 марта сообщила газета Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Видео в соцсети разместил один из родственников чиновницы, проживающей в городе Истр на юге Франции. После того, как видео стало вирусным, мэр города Франсуа Бернардини принял решение отстранить госслужащую от работы на неопределённый срок.

«Слова в этой песне и сопровождающие их действия являются особенно шокирующими и серьезными в контексте, когда избранные должностные лица все чаще подвергаются угрозам и преследованиям», — пояснили в мэрии города.

Кроме того, в мэрии подчеркнули, что государственные служащие обязаны соблюдать конфиденциальность в своих действиях и словах. Решение, принятое мэрией в связи с инцидентом, должно наглядно показать последствия и опасность некорректного использования соцсетей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что бывшему премьер-министру Франции, мэру города Гавр Эдуару Филиппу прислали письмо с патроном и угрозами. Письмо прислали на его имя в мэрию города, послание обнаружили сотрудники администрации. Филипп сообщил о происшествии в полицию и передал конверт с патроном правоохранителям.