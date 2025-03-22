Вашингтон, 22 марта, 2025, 06:04 — ИА Регнум. Легендарный боксёр, двукратный чемпион мира и олимпийский чемпион по боксу в супертяжелом весе американец Джордж Форман скончался в возрасте 76 лет. Об этом 21 марта сообщила семья спортсмена, опубликовав прощальный пост на его странице в социальной сети.

Дарья Антонова ИА REGNUM Траур

«С глубоким прискорбием сообщаем о смерти нашего любимого Джорджа Эдварда Формана — старшего, мирно ушедшего 21 марта 2025 года в окружении близких. <…> Мы благодарны за посланную вами любовь и молитвы и просим уединения, поскольку мы чтим необыкновенную жизнь этого человека», — отмечается в сообщении.

Причины смерти спортсмена не уточняются.

Форман родился в 1949 году в американском штате Техас. Он выступал в супертяжелой весовой категории с 1969-го по 1977-й и с 1987-го по 1997-й годы и многие его бои вошли в золотую коллекцию бокса. Большой Джордж, как прозвали Формана почитатели, дважды становился абсолютным чемпионом мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO).

Кроме того, Форман завоевал золотую медаль на Олимпиаде 1968 года. В 1994 году в возрасте 45 лет стал старейшим чемпионом мира в истории бокса, этот рекорд был побит лишь в 2010 году его соотечественником Бернардом Хопкинсом. В 1974 году Форман сошёлся на ринге с Мохаммедом Али, зрелищный поединок боксёров получил название «Грохот в джунглях», так как впервые в истории титульных боев состоялся в Африке.

Всего на профессиональном ринге Форман провел 81 поединок, 76 из которых выиграл (68 нокаутом) и пять проиграл.