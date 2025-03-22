Вашингтон, 22 марта, 2025, 05:47 — ИА Регнум. Франция, а также ряд стран Евросоюза, хотят, чтобы Брюссель предпринял в отношении Вашингтона мощное экономическое давление. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Флаги США и ЕС

«Франция хочет, чтобы Европейский союз впервые рассмотрел возможность применения самых мощных ответных мер против США», — сказано в публикации.

Данные меры разрабатываются в случае, если президент США Дональд Трамп решит ввести новые пошлины для давления на Брюссель, говорится в публикации. В качестве мер агентство приводит торговые ограничения, ограничения на услуги и права на интеллектуальную собственность, а также на прямые инвестиции и доступ к государственным контрактам.

При этом, пишет агентство, Еврокомиссия (ЕК) не торопится принимать подобные меры и ожидает, какие шаги предпримет Трамп в отношении ЕС.

Как передавало ИА Регнум, еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович 12 марта заявил, что ЕС с 1 апреля введет торговые контрмеры в отношении товаров из США. По его словам, Вашингтон не оставил Брюсселю другого выбора.

Глава Белого дома 13 марта пригрозил ЕС ввести двухсотпроцентные пошлины на европейские вина, шампанское и другие напитки, если Брюссель не отменит пятидесятипроцентный тариф на виски. По мнению американского лидера, эти меры пойдут на пользу производителям из США.

В январе Трамп анонсировал введение импортных пошлин против товаров из Евросоюза. Он обосновал такое решение «ужасным» отношением к США в Европе, где нет спроса на американские автомобили, сельхозпродукцию и другие товары.