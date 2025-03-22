Полтава, Украина, 22 марта, 2025, 05:40 — ИА Регнум. Сотрудники Полтавского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) удерживают принудительно мобилизованных мужчин в запертых бараках. Об этом 21 марта сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

Как рассказал один из пострадавших мужчин, сотрудники ТЦК поймали его, когда он шёл на работу, привезли в бараки и заперли там на несколько дней. Мужчина уточнил, что людей в бараках удерживают до шести дней, при этом выйти наружу никакой возможности нет.

Другой мобилизованный уточнил, что сотрудники ТЦК часто привозят больных и неспособных воевать людей, держат взаперти несколько дней, а потом отпускают. Однако эти люди через десять дней снова получают повестку с предписанием в обязательном порядке явиться в военкомат.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, проводимая на контролируемой киевским режимом территории насильственная мобилизация запомнится как геноцид народа Украины.

Президент РФ Владимир Путин 18 марта в ходе телефонного разговора со своим коллегой из США Дональдом Трампом указал на необходимость остановить насильственную мобилизацию на Украине и перевооружение украинских формирований.

18 мая 2024 года на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации, который позволяет призывать считавшихся ранее негодными к воинской службе граждан, а сотрудникам ТЦК разрешили вручать повестки в любое время суток.

Украинское минобороны 11 февраля объявило о наборе на военную службу 18-летних контрактников. Пресс-служба Минобороны РФ 1 марта сообщила, что, несмотря на это, киевскому режиму не удается набрать в ряды ВСУ даже пары тысяч добровольцев, а потери украинских формирований существенно превышают число мобилизованных.