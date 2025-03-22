Вашингтон, 22 марта, 2025, 05:21 — ИА Регнум. Встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом может состояться в ближайшие несколько месяцев. Об этом сообщил 21 марта спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном на его YouTube-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Стив Уиткофф и Трамп

«Я являюсь представителем президента (США — ред.), и у президента были прекрасные отношения с Владимиром Путиным в его (Трампа — ред.)первый срок. Поэтому я думаю, что Владимир Путин понимал, что сейчас президенту будет сложно приехать в Россию. Я считаю, что они встретятся в ближайшие несколько месяцев», — пояснил Уиткофф.

Также спецпредставитель президента США отметил, что у него осталось чрезвычайно положительное впечатление о российском лидере и добавил, что Путин проявил любезность, приняв его в России. Уиткофф указал, что при президентстве Трампа США достигли колоссального прогресса в переговорах с Россией.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил спецпосланник президента США Уиткофф, Россия не вынашивает планы по нападению на Европу. По его словам, любые утверждения европейских официальных лиц о том, что российские военные «пройдут маршем через всю Европу» являются странными.

Переговоры представителей США с Россией и Украиной состоятся 24 марта. В Белом доме заявили, что Москве и Вашингтону на предстоящих переговорах нужно будет проработать некоторые детали по вопросу прекращения огня на Украине.

До этого, 18 марта, президенты РФ и США Путин и Трамп обсудили вопросы мирного урегулирования украинского конфликта, другие внешнеполитические темы и вопросы двухстороннего взаимодействия государств. Российский лидер поддержал предложение о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, сразу отдав соответствующее распоряжение.

В свою очередь глава киевского режима Владимир Зеленский также публично пришел к согласию с главой Белого дома по данной инициативе, отметив полную готовность Украины отказаться от атак на объекты энергетики. Той же ночью ВСУ ударили тремя дронами по нефтебазе возле станицы Кавказской, из-за чего начался сильный пожар.

Более того, 21 марта ВСУ подорвали газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области. В результате атаки объект получил значительные повреждения. Возбуждено уголовное дело о теракте. В Минобороны подчеркнули, что подрыв был преднамеренным.

В Кремле отметили, что заявления Киева после подрыва станции вновь показали, насколько стоит доверять киевскому режиму.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отметила нарушение договоренности Зеленским. По ее мнению, так он показал полное отсутствие политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами.