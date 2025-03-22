Вашингтон, 22 марта, 2025, 05:16 — ИА Регнум. Россия не вынашивает планы по нападению на Европу, заверил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном на его YouTube-канале в пятницу, 21 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Я считаю это абсурдом, кстати. У нас есть то, что называется НАТО, которого у нас не было во Второй мировой войне», — отметил Уиткофф.

По его словам, любые утверждения европейских официальных лиц о том, что российские военные «пройдут маршем через всю Европу» являются странными.

При этом журналист спросил спецпосланника, считает ли он, что Россия планирует нападать на какую-либо страну в Европе.

«На 100% нет», — ответил Уиткофф.

Как передавало ИА Регнум, российские власти неоднократно отмечали, что РФ не несет ни для кого угрозу. Так, президент РФ Владимир Путин отмечал, что заявления Запада о якобы имеющихся у России планах после Украины напасть на Европу — это чушь и бред. Западные политики запугивают собственное население, чтобы оправдать увеличение военных расходов, подчеркивал глава государства.

Также Путин неоднократно заявлял, что полномасштабный конфликт между РФ и НАТО поставит мир на грань третьей мировой войны. Российский лидер подчеркивал, что у Москвы нет никаких причин воевать со странами Североатлантического альянса.

В начале марта президент Франции Эммануэль Макрон во время обращения к нации 5 марта сообщил, что решил начать «стратегическую дискуссию» об использовании ядерного оружия Франции для защиты стран Евросоюза. По его словам, Россия якобы стала угрозой для всех европейских государств.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично назвала обращение французского президента к нации «по-настоящему весенним». Она удивилась тому, что Макрон заявил о желании «утихомирить» Россию в то время, как в Москву намерен приехать новый посол республики, выразивший желание развивать отношения с РФ.