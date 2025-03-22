Сана, 22 марта, 2025, 04:29 — ИА Регнум. Йеменские хуситы из движения мятежников «Ансар Аллах» заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом 22 марта сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в соцсети X.

Иван Шилов ИА Регнум Йеменские хуситы

«Заявление ВС Йемена относительно проведения двух военных операций. Первая была нацелена на аэропорт Бен-Гурион в оккупированном Яффо (Тель-Авив — ред.) с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2», — уточнил Сариа.

Как пояснил представитель хуситов, аэропорт Бен-Гурион стал небезопасен для движения воздушных судов.

Кроме того, Сариа рассказал о второй операции хуситов по атаке кораблей американской авианосной группы, возглавляемой авианосцем USS Harry Truman.

Ранее ИА Регнум сообщало, что самолеты ВВС США 20 марта нанесли серию авиаударов по объектам шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы) в провинции Эль-Ходейда на западе Йемена.

США 15 марта начали масштабную операцию против хуситов. Американские силы нанесли удары по западным районам Йемена. На следующий день «Ансар Аллах» в ответ атаковало беспилотниками и ракетами авианосец ВМС США Harry Truman в Красном море.

17 марта хуситы обстреляли Harry Truman второй раз, используя баллистические и крылатые ракеты, а также дроны. 18 марта шиитское движение третий раз атаковало авианосец, запустив по нему ракеты и беспилотники.

20 марта военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что движение «Ансар Аллах» очередной раз нанесло удар по авианосцу Harry Truman. По его информации, шиитские повстанцы также запустили гиперзвуковую ракету «Палестина 2» по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, и она достигла цели.