Сальск, Ростовская область, 22 марта, 2025, 04:22 — ИА Регнум. В Сальске в Ростовской области в результате падения обломков БПЛА на проезжую часть в близлежащих домах выбило стекла. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«В результате отражения воздушной атаки в Сальске обломки БПЛА самолетного типа упали на проезжую часть дороги на ул. Ворошилова, 6. В ближайших строениях повреждено остекление», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

Врио губернатора области отметил, что пострадавших и других разрушений на земле в результате падения обломков БПЛА, нет. Также обошлось без возникновения возгораний.

Как передавало ИА Регнум, вечером 21 марта в Ростове-на-Дону в результате атаки украинского беспилотника по многоквартирному дому пострадали два человека. Помимо этого, силы противовоздушной обороны российской армии отразили атаку вражеских беспилотников в Миллеровском и Шолоховском районах региона.

Днем ранее, 20 марта, Саратов и Энгельс подверглись невиданной массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российские силы противовоздушной обороны сбили в небе над регионом 54 дрона. В результате обстрела в Энгельсской городской клинической больнице №1 частично выбило окна, а на городском аэродроме произошло возгорание. Было принято решение об эвакуации части жителей. В результате атаки ВСУ минимум 10 человек пострадали.