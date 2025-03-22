Вашингтон, 22 марта, 2025, 04:12 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в значительной степени смирился с тем, что Украина не вступит в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном на его YouTube-канале в пятницу, 21 марта.

ИА Регнум Украина, НАТО

«Что касается НАТО, то я думаю, что Зеленский и его правая рука (глава офиса Зеленского Андрей. — Прим. ред.) Ермак, я полагаю, что они в основном признали, что они не станут членом НАТО», — заявил Уиткофф.

Вместе с этим он отметил, в настоящее время остается открытым вопрос о предоставлении Украине гарантий безопасности, аналогичных пятой статье НАТО о коллективной обороне в случае нападение на одну из стран альянса.

«И я думаю, что этот вопрос остается открытым для обсуждения. Однако, похоже, уже принято, что если будет заключено мирное соглашение между Украиной и Россией, то Украина не сможет стать членом НАТО. Это, я считаю, в основном уже принято как факт», — добавил Уиткофф.

В интервью спецпосланник также заявил, что руководство киевского режима согласилось на проведение на Украине выборов, о необходимости которых ранее неоднократно указывали не только российские власти, но и президент Трамп.

Как передавало ИА Регнум, 20 марта Зеленский признал, что Украину не возьмут в НАТО, как бы она ни просила. Он указал на то, что вступления Украины в НАТО не хотят США, которые фактически являются главным членом альянса.

Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года назвал одним из условий для переговоров по мирному урегулированию на Украине официальный отказ Киева от планов вступить в НАТО. Также он заявил о необходимости вывести украинские войска из новых регионов России.

Трамп в феврале 2025 года посоветовал Украине забыть о вступлении в НАТО. Он также заявил, что стремление Киева вступить в альянс спровоцировало конфликт.