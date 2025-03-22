Лондон, 22 марта, 2025, 04:04 — ИА Регнум. В Великобритании в возрасте 86 лет умер экс-сотрудник КГБ СССР Олег Гордиевский, работавший на британскую службу разведки MI-6. Об этом сообщил телеканал «Би-би-си».

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

О причинах смерти перебежчика не сообщается, однако издание отмечает, что смерть экс-агента КГБ не рассматривается как подозрительная.

Олег Гордиевский родился 10 октября 1938 года в Москве. В 1960 году Гордиевский окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). Гордиевский служил в различных подразделениях КГБ, а также в зарубежных представительствах. В 1974 году, находясь в Лондоне, он был завербован британской разведкой MI6. Гордиевский стал одним из самых ценных агентов, предоставляя информацию о советской военной стратегии, ядерных арсеналах и внутренней политике.

В 1985 году Гордиевского раскрыли и отозвали из Лондона в Москву. Однако ему удалось сбежать в Великобританию, где он получил политическое убежище. Его побег стал настоящей сенсацией и вызвал большой резонанс в международных кругах. После своей перебежки Гордиевский стал активно консультировать западные разведслужбы.

В результате бегства Гордиевского Лондон выслал 31 сотрудника советской дипмиссии. В ответ на это Москвы выслала 25 британских дипломатов.