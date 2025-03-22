Ниамей, 22 марта, 2025, 03:45 — ИА Регнум. На позициях террористических формирований в Нигере обнаружены украинские миномёты М120 «Молот». Об этм 21 марта сообщает издание Journal du Niger.

Иван Шилов ИА Регнум ВС Нигера

Уточняется, что 17 марта боевики «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM) (джихадисткая вооруженная группировка, называет себя официальным отделением «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) обстреляли позиции правительственных войск Нигера возле населённого пункта Макалонди в регионе Тиллабери. Через два дня, 19 марта, боевики атаковали военную базу возле деревни Мосипага в том же районе.

На позициях боевиков нашли миномёты «Молот» калибра 120 мм и прилагавшуюся к ним инструкцию по эксплуатации на украинском языке. Эти атаки стали первым подтверждённым случаем применения террористами украинских минометов против военнослужащих Нигера.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 5 августа 2024 года власти Мали разорвали дипломатические отношения с Украиной из-за поддержки Киевом вооружённых террористов, ведущих бои с правительственными войсками. В Бамако отметили, что «с глубоким шоком» восприняли заявление представителя Главного управления разведки минобороны Андрея Юсова о причастности Киева к нападению террористов, которое привело к войне.

Вечером 6 августа власти Нигера приняли решение о немедленном разрыве дипотношений с Украиной из-за поддержки Киевом террористических группировок. Власти африканской страны также заявили о намерении обратиться в Совбез ООН в связи с украинской агрессией.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 7 августа заявила, что Киев принял решение открыть «второй фронт» в Африке из-за невозможности победить Россию на поле боя. Дипломат уточнила, что киевский режим для этого потворствует террористическим группировкам в дружественных Москве африканских странах.