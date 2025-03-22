Вашингтон, 22 марта, 2025, 03:33 — ИА Регнум. Руководство киевского режима согласились на проведение выборов на Украине. Об этом сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном на его YouTube-канале в пятницу, 21 марта.

Иван Шилов ИА Регнум Глава киевского режима Владимир Зеленский

Во время интервью журналист отметил, что Москва неоднократно указывала на нелегитимность нынешнего главы киевского режима Владимира Зеленского, и спросил у Уиткоффа, пойдет ли украинское руководство на проведение выборов.

«Да, они состоятся. Они уже согласились на это. Выборы на Украине пройдут», — ответил спецпосланник.

Помимо этого, киевский режим смирился с тем, что Украина не станет членом Североатлантического альянса, отметил Уиткофф. Однако он добавил, что вопрос о предоставлению гарантий безопасности Украине остается открытым.

Как передавало ИА Регнум, срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Он отменил очередные выборы главы государства, сославшись на военное положение в стране.

Ранее президент РФ Владимир Путин указал на то, что конституция Украины не предусматривает продления полномочий президента ни при каких случаях. Легитимным органом власти в этой стране осталась Верховная рада, но при нелегитимности первого лица государства остальные органы власти лишаются своей правомочности, добавил российский лидер.

Трамп в феврале 2025 года заявил, что на Украине необходимо провести президентские выборы. Он также отметил низкий рейтинг Зеленского — на уровне 4%. Этот вопрос беспокоит многие государства, подчеркнул американский лидер.

19 марта секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что нелегитимность Зеленского и конституция Украины являются факторами, которые усложняют процесс мирного урегулирования военного конфликта.