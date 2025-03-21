Вашингтон, 22 марта, 2025, 02:59 — ИА Регнум. Приостановка боевых действий в Черном море может может вступить в силу в течение следующей недели. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.

Chris Kleponis — CNP/Global Look Press Спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Февраль 2025 года

«Украина обстреливает российские корабли, Россия обстреливает украинские корабли. Теперь мы перешли к этому, и это будет реализовано в течение следующей недели или около того. Есть некоторые детали, которые необходимо обсудить, но это стало частью разговора», — заявил Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном на его YouTube-канале в пятницу, 21 марта.

По его словам, для достижения соглашения по мораторию на удары в Черном море осталось обсудить детали. Спецпосланник подчеркнул, что прекращение боевых действий в черноморской акватории является важной частью полноценного прекращения огня.

Как передавало ИА Регнум, 19 марта Уиткофф сообщил, что Россия и Соединенные Штаты Америки прорабатывают мораторий на удары по военным кораблям и гражданским судам в Черном море.

16 марта спецпосланник Трампа уже говорил о том, что в рамках диалога по Украине стороны обсуждают «потенциальную договоренность по Черному морю». Он добавил, что в числе других обсуждаемых вопросов — территориальные уступки со стороны Украины и тема Запорожской АЭС.

Следующие переговоры представителей США с Россией и Украиной состоятся 24 марта. В Белом доме заявили, что Москве и Вашингтону на предстоящих переговорах нужно будет проработать некоторые детали по вопросу прекращения огня на Украине.

До этого, 18 марта, президенты РФ и США Владимир Путин и Трамп обсудили вопросы мирного урегулирования украинского конфликта, другие внешнеполитические темы и вопросы двухстороннего взаимодействия государств. Российский лидер поддержал предложение о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, сразу отдав соответствующее распоряжение.

В свою очередь глава киевского режима Владимир Зеленский также публично пришел к согласию с главой Белого дома по данной инициативе, отметив полную готовность Украины отказаться от атак на объекты энергетики. Той же ночью ВСУ ударили тремя дронами по нефтебазе возле станицы Кавказской, из-за чего начался сильный пожар.

Более того, 21 марта ВСУ подорвали газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области. В результате атаки объект получил значительные повреждения. Возбуждено уголовное дело о теракте. В Минобороны подчеркнули, что подрыв был преднамеренным.

В Кремле отметили, что заявления Киева после подрыва станции вновь показали, насколько стоит доверять киевскому режиму.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отметила нарушение договоренности Зеленским. По ее мнению, так он показал полное отсутствие политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами.