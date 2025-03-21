Тель-Авив, Израиль, 22 марта, 2025, 02:44 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по сирийским военным базам «Тадмур» и «Т4». Об этом 22 марта сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

«ЦАХАЛ нанесла удар по военным стратегическим объектам, оставшимся на сирийских военных базах «Тадмур» и «Т4», — уточняется в заявлении.

Армия Израиля обещает продолжать действовать, чтобы окончательно устранить любую угрозу для израильских граждан.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в феврале пресс-служба ЦАХАЛ подтвердила атаку на погранпереходы на границе Сирии и Ливана. Свои действия ЦАХАЛ объяснила необходимостью предотвращения контрабанды оружия для вооружённых формирований ливанской шиитской организации «Хезболла». Израильские военные предупредили, что намерены предотвращать любую угрозу своему государству и пресекать все попытки «Хезболлы» восстановить свои силы.

Власти США и Великобритании после произошедшей в декабре 2024 года смены власти намерены не допустить стабилизации ситуации в Сирии и собираются поддерживать хаос во всём Ближневосточном регионе, отметили в пресс-бюро Службы внешней разведки России. Однако этим планам препятствует присутствие российских военных на побережье Средиземного моря Сирии, которое продолжает оставаться значимым фактором стабильности в регионе.