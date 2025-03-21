Forbes: ВСУ потеряли 55 танков в результате разгрома в курском приграничье
Вашингтон, 22 марта, 2025, 02:34 — ИА Регнум. Украинские военные понесли значительные потери в Курской области, потеряв более 50 танков. Об этом в пятницу, 21 марта, сообщил журнал Forbes.
«Во время вторжения, которое закончилось отступлением украинцев на прошлой неделе, россияне сделали всё, что могли, подбив или захватив больше танков, чем украинцы могли позволить себе потерять», — пишет издание.
Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в результате разгрома в курском приграничье потеряли 55 танков.
Издание пишет, что курское приграничье стало для украинских военных «настоящим кладбищем для бронетехники» из-за относительно небольших масштабов поля боя, высокой концентрации российских войск и огромного количества беспилотников, патрулирующих в небе.
Как передавало ИА Регнум, за неделю с 15 по 21 марта российские военные освободили два населенных пункта в курском приграничье — Заолешенку и Рубанщину. Также было освобождено село Степовое в Запорожской области.
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что армия России завершает разгром украинских боевиков в курском приграничье. Глава государства отметил, российские войска провели в последнее время ряд стремительных, достаточно дерзких и эффективных операций.
17 марта Минобороны РФ показало кадры уничтожения техники и живой силы ВСУ в курском приграничье.
14 марта были также зафиксированы удары FPV-дронов центра «Рубикон» по колоннам техники ВСУ, покидающих курское приграничье. МО РФ также опубликовало соответствующие кадры.