Вашингтон, 22 марта, 2025, 02:34 — ИА Регнум. Украинские военные понесли значительные потери в Курской области, потеряв более 50 танков. Об этом в пятницу, 21 марта, сообщил журнал Forbes.

Иван Шилов ИА Регнум Уничтоженная техника ВСУ

«Во время вторжения, которое закончилось отступлением украинцев на прошлой неделе, россияне сделали всё, что могли, подбив или захватив больше танков, чем украинцы могли позволить себе потерять», — пишет издание.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в результате разгрома в курском приграничье потеряли 55 танков.

Издание пишет, что курское приграничье стало для украинских военных «настоящим кладбищем для бронетехники» из-за относительно небольших масштабов поля боя, высокой концентрации российских войск и огромного количества беспилотников, патрулирующих в небе.

Как передавало ИА Регнум, за неделю с 15 по 21 марта российские военные освободили два населенных пункта в курском приграничье — Заолешенку и Рубанщину. Также было освобождено село Степовое в Запорожской области.

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что армия России завершает разгром украинских боевиков в курском приграничье. Глава государства отметил, российские войска провели в последнее время ряд стремительных, достаточно дерзких и эффективных операций.

17 марта Минобороны РФ показало кадры уничтожения техники и живой силы ВСУ в курском приграничье.

14 марта были также зафиксированы удары FPV-дронов центра «Рубикон» по колоннам техники ВСУ, покидающих курское приграничье. МО РФ также опубликовало соответствующие кадры.