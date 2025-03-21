Анкара, 22 марта, 2025, 02:04 — ИА Регнум. Более 200 тысяч человек собрались на митинг оппозиции у мэрии Стамбула. Об этом 21 марта сообщил лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Озгюр Озель в ходе выступления, которое транслировали местные телеканалы.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«19 марта в первую ночь на этой площади собралось 120 тысяч человек. Вчера вечером тут было 160 тыс. человек. Президент Тайип Эрдоган заявлял, что сегодня ни в одной провинции не будет протестов, но сегодня нас здесь 210 тыс.», — уточнил лидер оппозиции.

Акции в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу состоялись в Анкаре, Измире и некоторых других городах. В Анкаре перед протестующими в парке Гювен выступил мэр Мансур Яваш, однопартиец Имамоглу. Полиция обеспечивала порядок, выставив оцепление и организованно пропуская людей в парк.

Акции носили мирный характер, но в Стамбуле и Измире провокаторы попытались начать стычки с полицией, которая применила водомёты и слезоточивый газ. Задержаны наиболее активные демонстранты.

Ранее ИА Регнум сообщало, что задержанный мэр Стамбула Экрем Имамоглу давал показания в течение трех часов и отверг все обвинения. Он может предстать перед судом в субботу, 22 марта.

Утром 19 марта Имамоглу был задержан по подозрению в коррупции и доставлен в суд. В резиденции мэра Стамбула прошли обыски. Кроме того, были выданы ордера на задержание 100 человек, включая советника Имамоглу по связям с прессой Мурата Онгуна. Позднее стало известно, что они будут находиться под стражей в течение четырех дней.

Имамоглу представляет в Турции оппозиционную Народно-республиканскую партию (НРП). Его задержание может быть связано с расследованием дела о сотрудничестве с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. После задержания Имамоглу власти страны запретили уличные акции на ближайшие четыре дня, а полиция Стамбула перекрыла некоторые улицы города и центральную площадь Таксим. Но несмотря на это, во многих турецких городах тысячи людей вышли на акции протеста.