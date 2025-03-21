Вашингтон, 22 марта, 2025, 01:30 — ИА Регнум. Техническая делегация США может провести встречу с украинской в Эр-Рияде 23 марта, за день до переговоров с представителями России. Об этом сообщила журналистка телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники.

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«Техническая команда США намерена встретиться с украинскими официальными лицами в воскресенье в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) перед дискуссиями в понедельник с россиянами», — написала CBS News корреспондент в соцсети X (бывший Twitter).

Журналистка утверждает, что госсекретарь США Марко Рубио и помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц не примут участие в этих консультациях.

При этом, уточнили источники Джейкобс, в случае позитивного исхода в переговорах с российской делегацией американцы могут провести еще одну встречу позднее в понедельник.

Как передавало ИА Регнум, следующие переговоры представителей США с Россией и Украиной состоятся 24 марта. Российскую делегацию возглавят руководитель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Москве и Вашингтону на предстоящих переговорах нужно будет проработать некоторые детали по вопросу прекращения огня на Украине.

До этого, 18 марта, президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили вопросы мирного урегулирования украинского конфликта, другие внешнеполитические темы и вопросы двухстороннего взаимодействия государств. Российский лидер поддержал предложение о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, сразу отдав соответствующее распоряжение.

В свою очередь глава киевского режима Владимир Зеленский также публично пришел к согласию с главой Белого дома по данной инициативе, отметив полную готовность Украины отказаться от атак на объекты энергетики. Той же ночью ВСУ ударили тремя дронами по нефтебазе возле станицы Кавказской, из-за чего начался сильный пожар.

Более того, 21 марта ВСУ подорвали газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области. В результате атаки объект получил значительные повреждения. Возбуждено уголовное дело о теракте. В Минобороны подчеркнули, что подрыв был преднамеренным.

В Кремле отметили, что заявления Киева после подрыва станции вновь показали, насколько стоит доверять киевскому режиму.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отметила нарушение договоренности Зеленским. По ее мнению, так он показал полное отсутствие политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами.