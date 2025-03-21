Москва, 22 марта, 2025, 01:25 — ИА Регнум. Мастер спорта СССР по боксу и трёхкратный чемпион Москвы Павел Котов скончался на 65-м году жизни. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба Федерации бокса Москвы.

Марина Каширская ИА REGNUM Траур

Уточняется, что Котов почувствовал себя плохо и потерял сознание во время тренировки в зале для бокса в спорткомплексе «Крылья Советов» в Москве, где спортсмен руководил клубом «Здоровая нация». Спасти Котова не смогли. Возможной причиной смерти спортсмена называется сердечный приступ.

Павел Котов — мастер спорта СССР по боксу, трехкратный чемпион Москвы, финалист Кубка СССР, победитель и призер всесоюзных и международных турниров.

Федерация бокса Москвы выразила соболезнования родным и близким боксёра.