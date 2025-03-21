Запорожье, Запорожская область, 22 марта, 2025, 00:58 — ИА Регнум. Как минимум шесть объёмных взрывов прогремело в оккупированном киевским режимом городе Запорожье. Об этом 21 марта сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«В Запорожье громко — уже прозвучало не менее шести объёмных взрывов. Жители временно оккупированного нацистами города Запорожья слышат стрельбу из стрелкового оружия и взрывы», — написал Рогов.

По его словам, в Запорожье и его ближайшем пригороде сосредоточены военные и инфраструктурные объекты, используемые ВСУ для ведения боевых действий. Объекты прикрывают силы ПВО Украины.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ВСУ атаковали с помощью артиллерии и беспилотников шесть населённых пунктов в Запорожской области. Жертв и пострадавших в результате атак украинской армии удалось избежать.

Как сообщило Минобороны РФ, за неделю с 15 по 21 марта армия России освободила три населенных пункта в Курской и Запорожской областях. В боях на этом направлении ВСУ за неделю потеряли свыше 510 военнослужащих, 32 автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии. Кроме того, ВС РФ уничтожили девять станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Также российские военные за неделю нанесли 13 групповых ударов по объектам ВСУ.