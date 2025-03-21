Вашингтон, 22 марта, 2025, 00:51 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что не обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным крайний срок для введения прекращения огня на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум

Глава Белого дома не согласился, что российский лидер якобы отверг предложение по прекращению огня.

По словам Трампа, он провел «пару хороших разговоров» по украинскому конфликту в пятницу, 21 марта.

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