Мелитополь, 22 марта, 2025, 00:02 — ИА Регнум. Шесть населённых пунктов атаковали с помощью артиллерии и беспилотников Вооружённые силы Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом 21 марта сообщил замгубернатора региона Антон Тицкий в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Как уточнил Тицкий, атакованы Каменка-Днепровская, Пологи, Токмак, села Тарасовка и Шевченково, поселок городского типа Кирилловка.

«Зафиксирована атака вражеского беспилотника по водонапорной башне в пгт Кирилловка Мелитопольского городского округа. Обошлось без жертв и пострадавших. В Токмаке зафиксирован взрыв, вражеская атака отражена силами противовоздушной обороны»,— уточнил замгубернатора региона.

Также Тицкий отметил, что утром ВСУ пытались атаковать котельную в городе Пологи, разрушений нет. Жертв и пострадавших в результате атак украинской армии удалось избежать.

Ранее ИА Регнум сообщало, что вечером 21 марта над Воронежской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) ВС России подавили несколько украинских беспилотников. Губернатор Александр Гусев уточнил, что пострадавших и разрушений на земле в результате атаки киевского режима, предварительно, нет.

В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки БПЛА погиб боец поздразделения «Орлан», четверо его коллег получили различные ранения.

В этотже день ранее российские военные ликвидировали три дрона украинской армии над Крымом. Отмечалось, что для этого были использованы дежурные средства ПВО.