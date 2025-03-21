Ростов-на-Дону, 22 марта, 2025, 00:12 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в результате атаки украинского беспилотника по многоквартирному дому пострадали два человека. Об этом вечером 21 марта сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Пролетарском районе Ростова в высотном многоквартирном доме по улице Горсоветской, 49/1 произошел взрыв БПЛА на уровне 17 этажа. По предварительным данным погибших нет, пострадали два человека», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

Вместе с этим врио главы региона сообщил, что силы противовоздушной обороны российской армии в настоящий момент отражают атаку вражеских беспилотников. Несколько БПЛА были уничтожены в Миллеровском и Шолоховском районах.

Как передавало ИА Регнум, в пятницу, вечером 21 марта, в результате атаки БПЛА произошел взрыв в многоквартирном доме. На место атаки выехали оперативные службы.

Киевский режим продолжает совершать атаки на гражданские объекты и энергетическую инфраструктуру России.

Днем ранее, 20 марта, Саратов и Энгельс подверглись невиданной массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российские силы противовоздушной обороны сбили в небе над регионом 54 дрона. В результате обстрела в Энгельсской городской клинической больнице №1 частично выбило окна, а на городском аэродроме произошло возгорание. Было принято решение об эвакуации части жителей. В результате атаки ВСУ минимум 10 человек пострадали.

При этом 18 марта в ходе телефонного разговора президент США Дональд Трамп обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину с инициативой прекратить взаимные удары Киева и Москвы по энергетическим объектам. Российский лидер поддержал это предложение и отдал ВС РФ соответствующий приказ. Затем российские силы, выполняя приказ Путина, обезвредили семь собственных беспилотников, которыми планировалось атаковать энергообъект в Николаевской области.

В свою очередь глава киевского режима Владимир Зеленский также публично пришел к согласию с главой Белого дома по данной инициативе, отметив полную готовность Украины отказаться от атак на объекты энергетики. Той же ночью ВСУ ударили тремя дронами по нефтебазе возле станицы Кавказской, из-за чего начался сильный пожар.

Более того, 21 марта ВСУ подорвали газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области. В результате атаки объект получил значительные повреждения. Возбуждено уголовное дело о теракте. В Минобороны подчеркнули, что подрыв был преднамеренным.

В Кремле отметили, что заявления Киева после подрыва станции вновь показали, насколько стоит доверять киевскому режиму.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отметила нарушение договоренности Зеленским. По ее мнению, так он показал полное отсутствие политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами.