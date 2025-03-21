Вашингтон, 21 марта, 2025, 23:58 — ИА Регнум. Госдепартамент США не намерен раскрывать состав американской делегации, которая отправится в Саудовскую Аравию на переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Соответствующее заявление сделала 21 марта официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс в ходе брифинга.

Global Look Press

«Я не собираюсь говорить о конкретных людях в командах, но это должностные лица высокого ранга. Это не руководство», — ответила Брюс на просьбу уточнить имена участников американской делегации и добавила, что считает неуместным обсуждать сотрудников, а тем более, лиц высокого ранга, которые входят в команду по переговорам.

Также Брюс выразила уверенность в том, что встреча в Эр-Рияде будет результативной.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявила представитель Госдепа США Брюс, новый раунд российско-американских переговоров по урегулированию вооруженного конфликта на Украине состоится не на министерском уровне. При этом Брюс не ответила на вопрос о том, будет ли участвовать Украина в переговорах в трехстороннем формате.

По словам Брюс, переговорщики будут работать с технической стороной достигнутых 18 марта договоренностей президентов РФ и США Владимира ПутинаиДональда Трампа.

Днем ранее спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что новые переговоры РФ и США состоятся 23 марта в Джидде. В состав американской делегации, по его словам, войдут помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио. Уиткофф уточнял, что стороны согласовали проект договоренности по прекращению огня между РФ и Украиной не только по энергообъектам, но и по остальной инфраструктуре. Теперь будут обсуждаться детали, добавил спецпосланник.

Трамп по телефону обсудил с Путиным 18 марта вопросы мирного урегулирования украинского конфликта, другие внешнеполитические темы и вопросы двухстороннего взаимодействия государств. Российский лидер поддержал предложение о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, сразу отдав соответствующее распоряжение.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что поддерживает предложение Трампа. По его словам, Украина якобы всегда поддерживала отказы от атак на энергообъекты.

После приказа Путина российские силы обезвредили семь собственных беспилотников, направлявшихся в Николаевскую область для удара по энергообъекту. ВСУ, напротив, той же ночью нанесли удар по нефтебазе в Краснодарском крае. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песковобратил внимание, что киевский режим не прекратил атаки на энергетические объекты России, когда информация о приостановке ударов была широко известна. По его словам, такие действия являются прямым свидетельством дефицита договороспособности украинской стороны.