Ростов-на-Дону, 21 марта, 2025, 23:45 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в результате атаки украинского беспилотника произошел взрыв в многоквартирном доме. Об этом вечером 21 марта сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Из-за атаки БПЛА в Ростове-на-Дону произошел взрыв в многоквартирном доме на ул. Горсоветской, 49», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

Врио главы региона отметил, что на место атаки выехали оперативные службы.

Как передавало ИА Регнум, киевский режим регулярно совершает атаки на гражданские объекты на территории России.

Так, 20 марта Саратов и Энгельс подверглись невиданной массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российские силы противовоздушной обороны сбили в небе над регионом 54 дрона. В результате обстрела в Энгельсской городской клинической больнице №1 частично выбило окна, а на городском аэродроме произошло возгорание. Было принято решение об эвакуации части жителей. В результате атаки ВСУ минимум 10 человек пострадали.

При этом 18 марта в ходе телефонного разговора президент США Дональд Трамп обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину с инициативой прекратить взаимные удары Киева и Москвы по энергетическим объектам. Российский лидер поддержал это предложение и отдал ВС РФ соответствующий приказ. Затем российские силы, выполняя приказ Путина, обезвредили семь собственных беспилотников, которыми планировалось атаковать энергообъект в Николаевской области.

В свою очередь глава киевского режима Владимир Зеленский также публично пришел к согласию с главой Белого дома по данной инициативе, отметив полную готовность Украины отказаться от атак на объекты энергетики. Той же ночью ВСУ ударили тремя дронами по нефтебазе возле станицы Кавказской, из-за чего случился сильный пожар.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание, что Киев не прекратил свои атаки на энергообъекты России, хотя информация о приостановке взаимных ударов была широко освещена. Эти действия, добавил он, мешают урегулировать конфликт на Украине и демонстрируют очевидный дефицит договороспособности киевского режима.