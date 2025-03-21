Воронеж, 21 марта, 2025, 23:40 — ИА Регнум. Вечером 21 марта над Воронежской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) ВС России подавили несколько украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в двух районах Воронежской области были обнаружены, уничтожены и подавлены несколько беспилотных летательных аппаратов», — написал Гусев в Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что пострадавших и разрушений на земле в результате атаки киевского режима, предварительно, нет. При этом Гусев предупредил жителей области, что опасность атаки беспилотников в региона сохраняется.

Как передавало ИА Регнум, вечером 21 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что вьрезультате атаки БПЛА погиб боец поздразделения «Орлан», четверо его коллег получили различные ранения.

В этотже день ранее российские военные ликвидировали три дрона украинской армии над Крымом. Отмечалось, что для этого были использованы дежурные средства ПВО.

В ночь на 21 марта силы ПВО армии России сбили 43 украинских беспилотника. Из этого числа 34 беспилотника уничтожили над Волгоградской областью, по четыре дрона ликвидировали над Ростовской и Курской областями и еще один — над Белгородской областью.