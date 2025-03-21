Стамбул, Турция, 21 марта, 2025, 23:31 — ИА Регнум. В пятницу вечером, 21 марта, неизвестные открыли огонь по зданию генконсультсва Ирака в Стамбуле. Предварительно, никто не пострадал, пишет турецкая газета а Cumhuriyet.

Global Look Press

«Сообщается, что на генеральное консульство Республики Ирак в районе Шишли в Стамбуле было совершено нападение с применением длинноствольного оружия», — сказано в публикации.

По данным телеканала Halktv, нападение было совершено двумя неизвестными, которые передвигались на мотоцикле. Сообщатеся, что по зданию диппредставительства Ирака было выпущено девять пуль. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Стамбульская полиция усилила охрану генконсульства.

Как передавало ИА Регнум, утром 5 сентября в районе израильского генконсульства в Мюнхене прогремели выстрелы. Полиция оцепила район, сообщив, что мужчина открыл стрельбу по посту правоохранителей. Он стрелял из длинноствольного оружия. Силовики сообщили, что ранили мужчину ответным огнём. Позднее сообщалось, что молодой человек, который обстрелял полицейских у консульства Израиля в Мюнхене, был ликвидирован. Полицейские установили, что нападавшему было 18 лет. Он проживал в Зальцбурге и недавно переехал в Германию. Ранее молодого человека привлекали по делу о распространении пропаганды ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но оно было прекращено, и молодой человек остался на свободе.