Алеппо, Сирия, 21 марта, 2025, 23:13 — ИА Регнум. Несколько заключённых сбежали из тюрьмы во время бунта в северной сирийской провинции Алеппо. Об этом 21 марта сообщил глава управления общественной безопасности провинции Алеппо, Мухаммад Абдуль-Гани в эфире ТВ Сирии.

Global Look Press

«Сегодня утром мы получили сообщение о бунте в одной из тюрем в северной сельской местности Алеппо. Несколько заключённых пробили стену, захватили здание на некоторое время, завладели оружием и взяли в заложники нескольких сотрудников. Данный объект не находился под управлением тюремного департамента Министерства внутренних дел», — уточнил Абдуль-Гани.

По словам главы управления общественной безопасности Алеппо, на место происшествия прибыли силовики ведомства и восстановили контроль над тюрьмой. Часть заключённых задержана, но нескольким из них удалось сбежать.

Операция по розыску и задержанию сбежавших преступников продолжается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что группу из 80 специалистов направило в Сирию турецкое агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) для розыска людей на территории военной тюрьмы «Сейдная». Она является одной из крупнейших тюрем в стране, она расположена на северо-востоке от Дамаска. К зданию постоянно приходят сотни сирийцев, пытаясь разузнать о судьбе своих родственников.

Вооружённая оппозиция после прихода к власти в Сирии выпустила из тюрем тысячи заключённых. Как утверждал лидер вооружённой оппозиции Ахмед аш-Шараа(известный как Абу Мухаммед аль-Джулани), якобы многие заключённые находились в тюрьме без оснований и подвергались пыткам.