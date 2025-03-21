Вашингтон, 21 марта, 2025, 23:12 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп выразил готовность лично заплатить за сверхурочную работу космонавтам экипажа Starliner Суните Уильямс и Барри Уилмору, застрявшим более чем на девять месяцев на Международной космический станции (МКС).

Global Look Press

Заявление Трампа прозвучало после того, как американская газета The New York Times (NYT) сообщила, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не выплатило астронавтам сверхурочные за проведенное на МКС время. Так, космонавты, будучи работниками федерального органа, должны получать выплаты за проезд, питание и проживание в командировках. По данным издания, астронавты получили порядка 1430 долларов за 286 дней пребывания на станции в дополнение к своей годовой заработной плате в 152 тыс. долларов.

В пятницу, 21 марта, Трампу сообщили об этом в Белом доме журналисты.

«Мне об этом никто никогда не говорил. Если понадобится, я оплачу все из своего собственного кармана», — ответил американский лидер.

Как передавало ИА Регнум, 5 июня 2024 года ракета Atlas V с пилотируемым кораблём Boeing Starliner стартовала к МКС с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. На его борту находились астронавты NASA Барри Уилмор и Сунита Уильямс. К модулю Harmony американского сегмента МКС корабль пристыковался 6 июня. В первые часы полёта были выявлены неисправности двигателей ориентации в пространстве. Двигательная установка должна обеспечивать перемещение корабля в космосе при возвращении на Землю. В результате космонавты застряли на МКС более чем на девять месяцев. Лишь 18 марта корабль Crew Dragon с Уильямс и Уилмором приводнился у берегов Флориды в 17:57 по местному времени (19 марта 00:57 мск).

Позже британская газета The Daily Mail написала со ссылкой на экспертов, что Уильямс и Уилмор грозят пожизненные боли в спине из-за проведенного в космосе времени. Так, доктор Дина Адимулам пояснила, что в космическом пространстве позвоночник расширяется из-за отсутствия гравитации, а после возвращения на Землю позвоночник сжимается из-за гравитационной силы, что может привести к болям в спине.

По мнению экспертов, Уильямс и Уилмору предстоит долгий путь к выздоровлению.